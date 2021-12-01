Sn. Faiz Sucuoğlu, ülkede adeta bir zam furyası başlamış durumda. Vatandaşların aylık kazançları mutfak harcamalarına yetmez duruma geldi. Bu arada döviz borçluları kara kara düşünüyor.





Sn. Sunat Atun, ülkeye akaryakıt tedariki yapan K-Pet ve Alpet şirketleri akaryakıt istasyonlarına Euro-dizel temini yapamıyormuş. Bu konuda bir inceleme başlatmanızda fayda var diyoruz.





Sn. Ali Pilli, Tabipler Birliği 5 yaş üstü çocuklara da Covid-19 aşısı yapılmaya başlanmasını öneriyor. Bakanlık olarak bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?





Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin bu sezonu da hayal kırıklığı ile bitireceği yavaş yavaş belli oluyor. Bundan sonrası için sizce de bir değişim olması gerekiyor mu? Yoksa istikrar önemli mi diyorsunuz.





Sn. Nihat Ekizoğlu, siz de siyaset dünyasına adım atmışsınız. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Umarız milletvekilliği adaylığınız onay alır. Zira siyaset dünyasında artık yeni yüzlere ihtiyaç var.





Sn. Kadir Hakel, ilk teknik direktörlük tecrübeniz olan Baf Ülkü Yurdu takımıyla yollarınızı ayırmışsınız. Yolunuz açık olsun.

