Sn. Ersin Tatar, bazı ziyaretlerde bulunmak için uçakla gitmek istediğiniz İstanbul yerine Ankara’ya iniş yapmışsınız. İyi ki de riske girilmeyerek Ankara’ya iniş yapıldı. Zira kuvvetli fırtına İstanbul’da hayatı kötü etkiledi.





Sn. Dursun Oğuz, sessiz sedasız gelir ve vergi yasasında değişikliğe gidiliyormuş. Yapılan değişiklikle zaten maaşı eriyen dar gelirli özellikle asgari ücretle çalışanlar mağdur olacağa benziyor. Umarız, böyle bir yanlış yapılmaz.





Sn. Koral Çağman, dövizdeki artış nedeniyle işçilerin emeklilik ikramiyesi olarak almayı planladığı ihtiyat sandığı birikimleri adeta erimiş. Bakanlık olarak bu konuda bir iyileştirme yapmayı düşünmenizde fayda var.





Sn. Resmiye Canaltay, 2022 yılına doğru ilerlediğimiz bugünlerde Havalimanı’nın yeni terminal binası ne zaman hizmete açılacak soruları akıllarda dolaşıyor. Bu terminal binası en geç 2021 yılı sonuna kadar açılacağını söylediğinizi hatırlar gibiyiz.



Sn. Hüseyin Angolemli, acaba 23 Ocak’ta yapılacak olan erken seçimlerde yeniden aday olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa artık gençlere yol açacak mısınız?



Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, UBP’den milletvekilliği aday adaylığınız hayırlı olsun. Önümüzdeki günlerde yapılacak seçim sonucunda aday olup olmayacağınız kesinleşecek. Ancak adaylığınıza kesin gözüyle bakılıyor.



