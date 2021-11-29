Sn. Faiz Sucuoğlu, ülkeye gelecek olan Azeri sanatçılar için 69 bin STG harcanması yönünde alınan Bakanlar Kurulu kararına müdahale etmeniz çok yerinde oldu. Bu gerçektende kabul edilebilecek bir rakam değildi…



Sn. Ali Pilli, son günlerde ağzınızdan aşı olun sözünden başka bir şey çıkmıyor. Ancak bizce sadece aşı olmak yeterli değil maske-mesafe ve hijyene de mutlaka uyulmalı…



Sn. Olgun Amcaoğlu, bu yıl üniversitelerimize rekor sayıda öğrencinin kayıt yapması oldukça güzel bir gelişme. İnşallah bu öğrencilerimizi ülkemizde tutabiliriz… Zira hayat pahallığı ve Covid-19 belası öğrencileri korkutuyor…



Sn. Erhan Arıklı, parti olarak 23 Ocak’ta yapılacak olan erken genel seçimde iktidar hedefliyormuşsunuz. Zira sadece Girne bölgesinde 3500 üyeyi geçmişsiniz. Ama unutmayın ki her şey sandıkta belli olur…



Sn. Tonguç Kotak, yıllar sonra BRT’de akitli olarak çalışmaya başlamanız sizi oldukça mutlu etmiş. Herhalde örgütlenmenizde bunun önemli bir payı vardır değil mi?



Sn. Ersan Karataş, Spor Dairesi Müdürlüğü göreviniz hayırlısı olsun. İnşallah sporun içinden gelen biri olarak görev süreniz boyunca iyi işlere imza atacaksınız…

