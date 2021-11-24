Sn. Dursun Oğuz, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan 2022 Yılı Mali Bütçesi herhalde dövizdeki son yükseliş sonrasında pek bir anlam ifade etmez hale geldi. Zira bütçenin görüşülmeye başlandığı geçtiğimiz haftadan bu yana TL yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.



Sn. Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığı olarak son bir yılda 5 bin 125 yeni vatandaş yapıldığını açıkladınız. Bu sayı herhalde yıl sonuna kadar 6 bini bulur. Acaba bu yeni kişilerin kaç tanesi çalışma izninden dolayı vatandaşlık almayı hak etti?



Sn. Olgun Amcaoğlu, akademik yılda bir değişiklik olmayacağını açıklamanıza kaşın, okullarda vaka sayılarının artışı eğitimi aksatmaya başlamışa benziyor. Buna dikkat çekmekte fayda var.



Sn. Ali Pilli, göreve yeniden gelmenizin ardından aşılanma olayı yeniden hız kazanmasına karşın vaka sayıları ise 200’ün üzerinde seyrediyor. Bu sayıların 100’ün altına inmesi ne zaman olur?



Sn. Erdoğan Sorakın, aldığımız bilgilere göre UBP’de milletvekili adayı olmak isteyenlerden istenen ücret 50 bin TL imiş. CTP olarak siz adaylarınızdan herhangi bir ücret talep ettiniz mi? Herhalde etmişsinizdir ama bu kadar yüksek değildir.



Sn. Ahmet Latif, ailenizden üç kişinin Covid-19’a yakalanması nedeniyle siz de evde karantinadaymışsınız. Geçmiş olsun diyoruz. Bu arada evde kaldığınız günleri herhalde tamirat, tadilat işleriyle geçiriyorsunuzdur. Kolay gelsin.



