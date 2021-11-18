Sn. Faiz Sucuoğlu, göreve geldiğiniz günden beridir sürekli dile getirdiğiniz şey ekonomi olmasına karşın henüz bir adım atmamanız da dikkat çekiyor. Özellikle dövizin hızlı yükselişiyle ilgili hem tüketicileri hem sanayicileri korumak için bir çalışma yapmanızda fayda var.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiler Kasım ayının ortasına gelinmesine karşın halen taban gübresi alamadıkları için tohumlarını taban gübresiz tarlalara saçmaya başlamış. Acaba bu konudaki son gelişme nedir?



Sn. Fikri Ataoğlu, son günlerde ülkeye gerek Türkiye’den gerekse Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin çarşıları da gezmesi çarşı esnafını mutlu ediyor. Umarız bu turist akışı sürer.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, sizin gibi deneyimli bir bakanın nerdeyse 1 yıldır Dışişleri Bakanlığı yapmanıza karşın sessiz kalışı dikkat çekiyor. Geçmişte sürekli olarak demeç verirken şimdilerde sesinizi hiç duyamıyoruz.



Sn. Mete Özmerter, yıllardır ülkede bankacılık sektöründe yeri olan İktisatbank’ın sonunda bir spor dalına sponsor olması çok önemli bir gelişme. Umarız uzun soluklu bir sponsorluk olur.



Sn. Hasan Küçük, uzun zaman sonra görüşmüş olmamıza rağmen hiç değişmemişsiniz. Maşallah diyelim ve bu işin sırrını soralım. Yoksa işin sırrı yok mu dersiniz?



