

Sn. Faiz Sucuoğlu, hükümet olarak önceliğinizin ekonomi olduğunu dile getirerek ‘cesur ve radikal kararlar almamız gerekir’ dediniz. Bu kararları merakla bekliyoruz.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, anlaşılan o ki ülkemizde Mayıs-Ekim sonu arasında görev yapan yangın gözetleme ekiplerini daha uzun süreli olarak görevde tutmak gerekecek. Zira dün üç bölgede ormanlık alanda yaşanan yangınlar bunu ortaya koyuyor.





Sn. Koral Çağman, ülkemizde son iki yıldır devam eden pandemi nedeniyle işyerlerinde kapanma oranı geçmiş yıllara göre ne durumda? Herhalde biraz daha fazla olsa gerek.





Sn. Resmiye Canaltay, Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan yolcuların son günlerde yaşadıkları test işkencesine bir çözüm bulmak gerek. Ülkeye gelen turistlerin ilk izlenimi bu şekilde kötü olmamalı.





Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak yaptığınız kısa vadeli tahminlerde yanılmamanız çok iyi. Bu arada uzun vadeli tahmin olarak kış ayları için öngörünüz değişti mi? Zira birçok yabancı meteoroloji istasyonu kış aylarının yağışlı ve sert geçeceğini söylüyorlar.





Sn. Hasan Sapsızoğlu, Türkiye Jimnastik Federasyonu ile iyi ilişkileriniz neticesinde gerek Cimnastik Federasyonu Salonu’na yapılan olimpik minder kurulmuş. Bu arada Türkiye genelinden sporcuların katılacağı Milli takım seçmelerine ülkemiz cimnastikçilerinin de davet edilmesi çok güzel.

