

Sn. Ersan Saner, UBP kurultayı içim adaylıktan çekilmeniz bizce de bu noktadan sonra en iyi karar gibi görünüyor. Zira ilerleyen zamanda hem siyasi yaşantınız hem de ailevi yaşantınız daha da zarar görebilirdi.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçilerin kuraklık ödemleri için Tarım Sigortası Fonu’nun Meclis’ten onay alması bekleniyordu. O da önceki gün toplanan Meclis Genel Kurulu’nun onayıyla halloldu. Herhalde ödemeler yeni ayın başında yapılacak.



Sn. Koral Çağman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak artık son günlerinizi yaşadığınız Bakanlığınızda dişe dokunur halen daha bir iş başaramamanın burukluğunu yaşıyorsunuz herhalde.



Sn. Faiz Sucuoğlu, başkanlık için dün itibariyle aday sayısı 3’e düştü. Ancak Ersan beyin size yönelik suçlamaları dikkat çekici. Umarız bu oy oranınızı etkilemez.



Sn. Hasan Sertoğlu, dün BTM kulüpleriyle yapmış olduğunuz toplantılarda söyledikleriniz oldukça çarpıcıydı. Anlaşılan Cumhurbaşkanı Tatar’ın verdiği sözleri yerine getirememiş olması sizi derinden yaraladı.



Sn. Osman Cook, bu hafta Pazar günü açılacak olan Büyük Av Sezonu için avcılar özellikle kanatlı sayısında çok azalma olduğunu söylüyorlar. Verdikleri 750 TL’lik ruhsat harcının da çok yüksek olduğundan dert yanıyorlar. Bizden iletmesi.

