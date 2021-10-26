

Sn. Ersin Tatar, eski bir Maliye Bakanı olarak dövizin bu yükselişi karşısında gerek hükümet gerekse vatandaşlar ne yapmalı? Daha da yükselme ihtimali var mı dersiniz?



Sn. Dursun Oğuz, Maliye yine borçlanarak maaşları ödeme yoluna gitmiş. Allah kolaylık versin diyelim. Herhalde yükselen döviz kurları nedeniyle devletinde de borç yükü daha da ağırlaştı.



Sn. Kutlu Evren, av ruhsatı için Kaymakamlıklara giden vatandaşlar 1 ay önceki ücretle şimdiki ücret arasında asgari ücretten dolayı 70 TL civarı bir fark olması nedeniyle isyan etmişler. Haksız da değiller yani. Bu pahalılık içinde herkes kuruşu dahi hesaplamak zorunda.



Sn. Fikri Ataoğlu, son günlerde partinize yeni katılımlarla güçlenmeye başlanmanız dikkat çekici. Ancak siz de biliyorsunuz ki her şey sandıkta belli olur.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele’nin köklü kulübü Larnaka Gençler Birliği bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak 1. Lig’de şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösteriyor. Herhalde belediye başkanı olarak siz de desteğinizi esirgemiyorsunuz.



Sn. Metin Menekşeli, takımınız Mormenekşe’nin son oynadığı İncirli maçında tribünlerde yaşanan olaylar ve sonrasında yaşananlar başınızı oldukça ağrıtacak gibi. Kolay gelsin.

