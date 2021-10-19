Sn. Ersin Tatar, maşallah enerjinize. Neredeyse haftada iki gün uçak yolculuğu yapıyorsunuz, ama oldukça enerjik durumdasınız. Ancak ülkenin hükümetsiz kaldığı bugünlerde ülkede kalarak bazı konularda yol göstermeniz daha iyi olacaktır.





Sn. Erhan Arıklı, Ekonomi Bakanı olarak son haftalarda yükselişe geçen döviz karşısında yatırımcılara nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Bu arada dövizle borçlanan yatırımcılar için bir çalışma yapmakta fayda var.





Sn. Fikri Ataoğlu, partinizin Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki kadın kollarının düzenlediği etkinlikte yaptığınız konuşmada onlara güvendiğiniz için erken seçim için Aralık sonunu işaret ettiniz. İnşallah güveniniz boşa çıkmaz.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, geçtiğimiz akşam takımınız Fenerbahçe’nin konuk olduğu Trabzonspor deplasmanında hakem tarafından katledildiği yönündeki yorumlara herhalde sizde katılıyorsunuz. Ancak siz de biliyorsunuz güçlü takım hakemi de yenebilir.



Sn. Tufan Erhürman, ana muhalefet partisi CTP olarak erken seçim tarihi ile ilgili tarih pek dillendirmemeniz dikkat çekiyor. Acaba bunun nedeni ülkenin bulunduğu kötü durum mu?



Sn. Hüseyin Karavezirler, takımınız Cihangir bu sezon yine ‘Küçük köyün büyük hikayesini’ yazmaya niyetli görünüyor. Geride kalan 5 haftada namağlup tek takım olarak liderlik koltuğunda oturmanız bunun bir göstergesi olsa gerek.





