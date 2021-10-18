Sn. Ersan Saner, parti kurultayınız için çalışmalarınız son sürat devam ediyor. Ancak diğer adaylarda pek boş durmuyormuş. Ancak bizce seçimin kaderini belirleyecek bölge Girne olacak.



Sn. Dursun Oğuz, Maliye’nin kasası tam takır durumda. Fakat öğretmenler hazırlık ödeneklerinin ne zaman ödeneceği konusunu soruyorlar. Herhalde geçtiğimiz yıl olduğu gibi taksit taksit bir ödeme olacak…



Sn. Kutlu Evren, cezaevinde patlak veren koronavirüs vakaları kar topu gibi büyüyüp dürüyor. Bizce bunun anlamı artık yeni cezaevini devreye sokmanın zamanı geldi de geçiyordur. Bu nedenle eliniz masaya vurmanın zamanı geldi.



Sn. Ünal Üstel, her geçen artmaya başlayan vakalar konusunda yeniden sert önlemler alınması söz konusu mu? Bu arada halen ülkede aşı olmamış büyük bir kesim olmasına karşın günlük aşı sayısının çok düşmüş olmasının sebebi nedir?



Sn. Cemal Özyiğit, partililerinizden yeniden güvenoyu alarak yeniden Toplumcu Demokrasi Partisi’ni 3 yıl daha yöneteceksiniz. Sol görüşlü bir parti olarak olası bir seçimde daha güçlü çıkmak için diğer sol partilerle güçlerinizi birleştirmeniz herhalde daha faydalı olacaktır…



Sn. Cemil Sarıçizmeli, şimdide bölgenizdeki Çayırova köylülerinin başlatmış olduğu yol eylemine destek vermek için çadır eylemine gitmişsiniz. Allah kolaylık versin…

