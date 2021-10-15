Sn. Ersin Tatar, dün gerçekleşen kabullerinizde yaptığınız açıklamada ‘erken seçim daha da erkene alınabilir’ diye konuştunuz. Sizce erken seçim tarihi ne olmalı?



Sn. Önder Sennaroğlu, Meclis’in dört gün üst üste toplanma denemesinin başarısız olmasının ardından dün Cumhurbaşkanı Tatar’la yaptığınız görüşme sonrasında Genel Kurulu olağanüstü toplayabileceğinizi söylediniz. Bizce hiç zaman kaybetmemekte fayda var.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, hükümetin istifası sonrasında çiftçilerin kuraklık ödemelerinin nasıl yapılacağı sorulmaya başlandı. Zira Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2021 yılı bütçesi Meclis’ten onay bekliyormuş.



Sn. Dursun Oğuz, özellikle Türkiye’de Merkez Bankası’nda yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle döviz ateşin yükselirken, TL’nin erimesi sürüyor. Dövizin yükselişinin ülke ekonomisine nasıl bir yansıması olacak?



Sn. Mustafa Yalınkaya, BES ve diğer belediye çalışanlarının örgütlü olduğu sendikaların dün yaptığı eylem sizce sonuç getirecek mi? Zira tam hükümetin olmadığı bir dönemde eylem pek akıl işi olmadı gibi.



Sn. Mehmet Çakıcı, partiniz TKP’nin dün eski başkanlarınızdan 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yaptığı ziyaret dikkat çekiciydi. Acaba bu ziyaretin sebebi TDP ile TKP’nin birleşerek seçime gitmesi için atılmış bir adım mı?

