Sn. Ersan Saner, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunarak çok önemli bir adım attınız. Ancak bundan sonraki süreç merakla bekleniyor. Sizce yapılacak erken seçim için tarih ne olmalı?



Sn. Fikri Ataoğlu, hükümetin istifasını sunması sonrasında önümüzdeki süreç için nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Kurulması muhtemel bir seçim hükümetine partiniz de destek verecektir herhalde.



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, hükümetin istifası yaklaşan kurultayınız acısından bir sakınca oluşturmuyor herhalde? Yaklaşık 15 gün sonra yapılacak olan kurultay sonrasında herhalde seçim tarihi de belirlenir.



Sn. Kudret Özersay, hem bir siyasetçi hem de önemli bir hukukçu olarak hükümetin istifası sonrasında oluşan bu yeni durumda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Bir teknokrat hükümet mi kurulması gerekiyor?



Sn. Cemal Özyiğit, partinizin 16 Ekim Cumartesi günü yapılacak kurultayında başkanlık için tek aday olarak kurultaya gitmeniz TDP’lilerin size güvendiğini gösteriyor. Hayırlısı olsun.



Sn. Ali Özmen Safa, takımınız Yenicami’de kötü gidişatın faturasını genç teknik direktör Çağan Çerkez’e kesmişsiniz. Deneyimli teknik direktör Ulus Nasıroğlu inşallah takımın çıkışa geçmesini sağlar.

