Sn. Ersan Saner, erken seçim tarihi konusunda Meclis komitesinde yapılan toplantılarda tarih belli olurken, seçim yasaklarının başlama tarihi konusunda sıkıntı yaşanmış. Bizce bir teknokrat seçim hükümeti kurmanızda fayda var.





Sn. Ünal Üstel, Güney Kıbrıs’ta nüfus neredeyse bizim nüfusun iki katı olmasına karşın yüzde 80’e yakın çift aşılı oranına ulaşılırken, bizde oran yüzde 60’lada kaldı. Bu rakam kış ayları için sıkıntı olacak mı?





Sn. Önder Sennaroğlu, yeni yasama yılının başlamasının üzerinden neredeyse 10 gün geçmesine karşın Meclis’in yasama görevini yapmak için toplanamaması dikkat çekici. Bu konuda bir uzlaşı için devreye girmenizde fayda var.



Sn. Fikri Ataoğlu, partiniz DP’nin eski başkanı Serdar Denktaş yaptığı bir açıklamada kendisinin parti tarafından dışlandığını söylemiş. Bunun gerçeklik payı var mı? Yoksa Serdar Bey kendisi mi partiden uzaklaştı?





Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi hudutları içinde bulunan birçok köyün boş arazilerinin çöplüğe döndüğü ve bunun sebebinin de belediye ekiplerinin köylerden topladığı molozları bu arazilere bırakması olduğu bildirildi. Bu konuya bir el atmanızda fayda var.





Sn. Niyazi Nizam, futbol liglerinin ilk 4 haftası sonunda üst düzey hakem arkadaşlarınızın vasatın üzerine çıkamadığı ifade ediliyor. Herhalde bunun sebebi uzun zaman maç yönetememe olsa gerek. Allah kolaylık versin.

