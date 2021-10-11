Sn. Ersan Saner, ilçe kongrelerinin yapılmaya başlanmasıyla birlikte ay sonu yapılacak büyük kurultay için fotoğrafta netleşmeye başlamış. Dört ilçede yapılan kongrelere göre şu an için adaylar arasında büyük fark yokmuş. Hadi hayırlısı.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiler geçtiğimiz hafta açıklanan kuraklık tazminatı bedellerinin ne zaman ödeneceğini sorguluyorlar. Herhalde bu konuda Maliye Bakanlığı değil Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kasasına başvurulacak.



Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizde yaz aylarına göre daha fazla yabancı turistin olduğunu görmek esnafı oldukça mutlu etti. Kış turizmi operasyonları inşallah bu şekilde devam eder.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, bölgenizdeki İmar Planı çalışmalarının sonuçlandırılması için yaptığınız çadır eyleminin bitmesi sonrasında kendinizi zeytin hasadına vermişsiniz. Kolay gelsin.



Sn. Bayar Piskobulu, takımınız Doğan Türk Birliği’nin sezon öncesi karşılaştığı ve mağlup olduğu Dumlupınar’ı net bir skorla 3-0 yenmesi moralinizi oldukça artırmış. Artık hedef şampiyonluk diyebilir miyiz?



Sn. Raif İlker Buran, Ekim ayının ilk 10 gününde yazdan kalma günler yaşansı. İlerleyen günlerde sonbahar havasını görmek mümkün mü sizce? Yoksa kurak hava koşulları bir süre daha etkili mi olacak diyorsunuz.

