Sn. Nazım Çavuşoğlu, önceki gün açıklanan dönüm başına kuraklık tazminat miktarlarına rağmen çiftçinin yüzü gülmüyor. Zira gerek tohumluk, gerekse taban gübresi fiyatlarındaki yüksek artışlar yetmezmiş gibi mazota yapılan zam çiftçinin belini iyice bükmüş.



Sn. Olgun Amcaoğlu, yükseköğretimde öğrenci gelişleriyle birlikte yüz yüze eğitim başlarken, ülkenin dört bir yanında hareketliliğin yaşanması oldukça güzel bir gelişme. İnşallah vakalarda bir patlama olmaz ve bu iyiye gidiş sürer.



Sn. Resmiye Canaltay, ülkemizdeki internet hızı artık sürünme noktasında. Dünya 5G ile bağlanırken, ülkemizde halen daha 3G kullanılması oldukça komik. Öğrencilerin adaya gelişiyle internet hızındaki yavaşlama daha da belirginleşti. Artık bu konuyu sonuçlandırmanızda fayda var.



Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, Çiftçiler Birliği olarak yapılan son akaryakıt zammı sonrasında artık tarlalarınızı traktör ile değil çift öküzüyle süreceğinizi ima eden bir fotoğraf ve açıklama yapmanız, çiftçilerin adeta duygularına tercüman olmuşsunuz.



Sn. Mehmet Çakıcı, uzman bir psikiyatrist olarak, ülkede her geçen gün artan ekonomik kaygı vatandaşların ruh halini de herhalde kötü etkiliyor. Bu konuda vatandaşlara öneriniz nedir?



Sn. Hasan Sapsızoğlu, oğlunuz Celal’in koronavirüs pozitif olması sonrasında ona eşlik etmek için yanında kalmanız nedeniyle siz de pozitif olmuşsunuz. Büyük geçmiş olsun.

