Sn. Ersin Tatar, vallahi enerjinize hayran kalmadık dersek yalan olur. 10 gün New York’ta yoğun tempoyla temaslar, ülkeye gelmenizin ardından 3 gün sonra Eskişehir’e gidip bir sürü temasın ardından ülkeye gelip bir dizi ziyaret yapmanız dikkatlerden kaçmadı.



Sn. Erhan Arıklı, göreve gelirken ‘hayatı ucuzlatacağınız’ yönündeki sözlerinizin aksine zamlar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Bu zamlar size pahalıya mal olmaz umarız.



Sn. Kutlu Evren, sizin gibi suya sabuna dokunmayan bir kişiye ‘golifa gibi vatandaşlık dağıtma’ suçlaması yapılması üzücü. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmenizde fayda var.



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, UBP içinde tecrübeli bir partili olarak ay sonu yapılacak kurultayda kazananın kim olacağını tahmin ediyorsunuz? Bu arada partinizin mali işlerine de bir el atsanız fayda var. Zira medyanın UBP’den bir yıl önceki seçim alacağı halen ödenmemiş.



Sn. Tufan Erhürman, ufukta bir erken genel seçim varken, partinizin yerel seçimlere yönelik olarak belediye başkan adaylarını tanıtma etkinliğine başlaması tuhaf karşılandı. Bazı partilileriniz ‘bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu’ demiş.



Sn. Hasan Öztaş, dostunuz Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin başlattığı çadır eylemine sizde destek vererek çadırda kalmaya başlamışsınız. Umarız bu eylem kısa sürede sonuç verir.

