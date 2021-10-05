

Sn. Ersan Saner, hükümet olarak dün yeni yasama yılı için toplanması gereken Meclis’te nisabı sağlayamadınız. Kapanması için de Meclisi toplayamamıştınız. Anlaşılan erken seçim için minareler göründü.



Sn. Olgun Amcaoğlu, okullardaki vaka sayılarının her geçen gün artış göstermesi dikkatlerden kaçmıyor. Ancak yüz yüze eğitim için kararlılıkla devam edilmesi velileri de mutlu ettiğini söyleyebiliriz.



Sn. Ünal Üstel, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararıyla mı yoksa Sağlık Bakanlığı kararıyla sokağa çıkma yasağı kararnamesi kaldırıldı? Biraz geç kalınmasına rağmen iyi oldu.



Sn. Hasan Taçoy, ay sonu yapılacak olan parti kurultayındaki başkanlık yarışı için sahada çalışmalarınıza devam ediyormuşsunuz. Ancak bizce Girne bölgesine ağırlık vermenizde fayda var.





Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik bölgesi için hazırlanan İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi için başlatmış olduğunuz çadır eyleminiz neredeyse bir hafta oldu. Bizce adresi yanlış seçtiniz. İmar Planı için adres İçişleri Bakanlığı olmalıydı.



Sn. Bülent Aytaç, uzun yıllardır tanıdığımız bir teknik direktör olarak sizi ilk kez bu kadar sinirlenmiş gördük. Biraz sakin olmanızda fayda var. Unutmayın ki eski futbolcuların devri çoktan geçti. Şimdiki futbolcular sosyete futbolcusu.



