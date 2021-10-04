

Sn. Nazım Çavuşoğlu, marketlerde birçok sebze fiyatının oldukça fahiş fiyatlardan satılması vatandaşı çıldırtıyor. Tarım Bakanlığı olarak bu fahiş fiyatlara müdahale etmeniz şart oldu.



Sn. Erhan Arıklı, Avrupa Komisyonu’nun 2035 yılına kadar fosil yakıt kullanımını sonlandırma hedefi ile ilgili Enerji Bakanlığı olarak nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?



Sn. Fikri Ataoğlu, özellikle beş yıldızlı otellerin yeniden konserlerle konuklarını ağırlamaya başlaması herhalde konaklamada gün sayısını yukarıya çekecektir. İnşallah kış ayları turizmcilerimiz için daha iyi olur.



Sn. Önder Sennaroğlu, bugün resmen başlayacak olan yeni yasama yılı acaba işlevsel olarak tam olarak çalışabilecek bir Meclis Genel Kurulu görüntüsü verecek mi? Zira ilk günden nisap krizi olasılığı çok yüksek.



Sn. Okan Dağlı, Cumartesi günü takımınız Mağusa Türk Gücü maçının ilk devresini eski milletvekillerinden ve siyasetçilerinden Ersoy İnce’yle birlikte izlemişsiniz. Ancak maç 4-0 olunca herhalde keyif alamadığınız için erken ayrıldınız.



Sn. Özhan Monargalı, takımınız Dumlupınar’ın sezona iyi bir başlangıç yapması moralinizi ikiye katladı. Bu başarının sebebi herhalde disiplinli çalışma ve birliktelik olsa gerek.

