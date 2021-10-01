

Sn. Ersan Saner, dün itibariyle UBP başkanlığı için aday olanlar belirlendi. Siz dahil dört adayın yarışacağı kurultaya tam bir ay kaldı. Şu an için kimin önde olduğunu söylemek zor ama çetin bir yarış olacak gibi. Bol şanslar diyoruz.





Sn. Resmiye Canaltay, ülkemizde trafik yoğunluğunu azaltmak için atılması gereken bazı adımlar var. Bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak bir çalışma başlatmanızda fayda var diyoruz.





Sn. Hasan Büyükoğlu, son günlerde UBP’nin yaptığı etkinliklerde boy göstermeye başlamanız, sizin artık bağımsız milletvekili olmadığınız yönünde yorumlara neden olmuş. Acaba bu konuda size bir teklif mı var?



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, vallahi sesinizi duyan cennetlik oluyor herhalde. Geçmişte sürekli olarak medyada boy göstermenize karşın şimdi Dışişleri Bakanı olarak sessiz kalmanız tuhaf karşılanıyor. Bu sessizliğinizin bir sebebi vardır diye düşünüyoruz.





Sn. Turgay Deniz, dün Ekonomik Örgütler Platformu olarak yaptığınız açıklamada Başbakan Saner’in Ankara’da dile getirdiği ‘tüm Kuzey Kıbrıs’ın serbest bölge olması’ düşüncesine tepkinizi paylaştınız. Dediğiniz gibi ekonomik örgütlerin bilgisi olmadan böyle bir çalışma yapılması hiç hoş değil.



Sn. Songuç Kürşad, dün bir kafede içtiğiniz kahveye ödediğiniz 50 TL sizi oldukça şaşırtmış. Ama biliyorsunuz hayat artık çok pahalılaştı. Bu nedenle canınızı sıkmayın.

