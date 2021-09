Sn. Ersin Tatar, Rum basınına yansıyan haberlere göre BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a atayacağı özel temsilci konusunda her iki tarafta itirazlarda bulunmuş ve bir anlaşma sağlanamamış. Türk tarafı olarak itirazımız ne oldu?



Sn. Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı olarak koronavirüse yoğunlaşırken, diğer hasatları unutmuşsunuz yönünde şikayetler var. Bu konuda devlet hastanelerinde görevli başhekimleri uyarmakta fayda var.





Sn. Olgun Amcaoğlu, okulların açılmasının üzerinden yaklaşık 3 hafta geçmesine karşın birçok ilkokul ve ortaokulda öğretmen eksikliği bulunuyor. Bunun sebebi öğretmen atamalarının bütçeye uygun olması için 1 Ekim’den itibaren yapılması mı acaba?





Sn. Faiz Sucuoğlu, aldığımız duyumlara göre eğer son dakika bir cayma olmazsa bir ay sonraki kurultayda başkanlığınız garantiymiş. Ama siyasette her an her şey olabilir değil mi? Bol şanslar.





Sn. Süleyman Uluçay, CTP’nin Mağusa Belediye başkan adayı olarak yaptığınız başvuru kabul olmuş. Hayırlısı olsun. İlerleyen günlerde yapılacak tanıtımla adaylığınız duyurulacak herhalde. Kolay gelsin.



Sn. Aytaç Karavezirler, futbol liglerinin ilk 2 haftasının çok fazla olaysız geçmesi dikkat çekici. Bu arada özellikle kırsaldaki maçlardaki seyirci sayısının da oldukça iyi olması herhalde kulüplerimizi memnun etmiştir. Devamını diliyoruz.