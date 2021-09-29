Sn. Ersin Tatar, New York’ta yaklaşık 10 gün süren temaslarınız KKTC’nin egemen eşit bir devlet statüsünü ortaya koymak için iyi bir zaman oldu. Bu arada liderlerin sizce yeniden masaya oturma şansı nedir?



Sn. Ersan Saner, 1 Ekim günü başlayacak olan yeni yasama yılı ile Meclis’te oturumlarına başlamış olacak. Ancak kapanıştaki nisap sorunu nasıl aşılacak o konuda bir çalışma yapmışsınızdır umarız.





Sn. Olgun Amcaoğlu, Ankara’ya yaptığınız ziyarette neler konuşuldu? Eğitim alanında ihtiyaç duyulan bazı eksiklerin giderilmesi için bir çalışma başlatmışsınızdır herhalde.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Toprak Ürünleri Kurumu, üreticilere çağrı yaparak tohumluk, arpa ve buğday taleplerini bildirmelerini istemiş. Sizce bu pahalılıkta üreticinin tohumluk alma şansı var mı?



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin hem kültürel hem de sportif alanda faal duruma geçtiğini görmek çok güzel. LTB olarak bir kadın futbol takımını kurarak lige katılmak oldukça iyi bir adım.



Sn. Metin Menteş, Larnaka Gençler Birliği futbol takımının ilk 2 haftayı kayıpsız geçmesi camiayı toparlamak adına çok iyi geldi. Bu arada sadece futbol değil sporun diğer branşlarında da kulübün faaliyete geçmesi çok güzel bir gelişme, kolay gelsin.

