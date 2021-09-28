Sn. Ünal Üstel, Asya bebeğin tedavisinin şu anda Güney Kıbrıs’ta devam etmesine bir anlam veremedik. Türkiye’de başlayan tedavi sürecine neden devam edilmedi?



Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı olarak geride kalan 8 ay sonucunda bütçe açığı 900 milyon TL’ye ulaşmış. Bu gidişle yıl sonunda herhalde 1,5 milyar TL’lik bir açık olacak. Bu açık umarız daha da büyümez.



Sn. Resmiye Canaltay, Posta Dairesi’nde siyasi baskı ile yer değiştirme istemleri olduğu yönünde iddialar var. Herhalde siz böyle bir duruma asla taviz vermeyeceksiniz. Bu arada eksik personel için sınav yapılarak istihdam yapılması zaruri oldu herhalde.



Sn. Önder Sennaroğlu, 1 Ekim itibariyle yeni yasama yılı için Meclis’i toplantıya çağıracaksınız herhalde. Ancak gidişat öyle gösteriyor ki 1 Ekim sonrasında ilk toplantı nisaba takılacak gibi. Sonrası nasıl bir yol çizilecek belirlendi mi?



Sn. Kenan Akın, bir süreden beridir sizi pek ortalarda göremiyoruz. Anlaşılan siyaset sahnesinden uzaklaşmaya başladınız. Eee kolay değil tabi 40 yıldır hep ayni filmi izliyoruz.



Sn. İbrahim Benter, başınız sağ olsun, babanız Fadıl Benter hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Sizlere de sabır diliyoruz.

