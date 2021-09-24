Sn. Ersan Saner, geçtiğimiz gün Acil Durum Hastanesi’ne yaptığınız ziyarette de ifade ettiğiniz gibi Kovid-19 ile mücadelenin kazanılması için toplumun da üzerine düşen görevleri yerine getirmesi şart. Bunun için de aşısız kimse kalmamalı.



Sn. Dursun Oğuz, Resmi Gazete’de yayınlanan vergi listelerine baktığımız zaman ülkede kazancı yüksek birçok kişinin beklenen vergiyi vermediğini görüyoruz. Bunun sebebi nedir?



Sn. Kutlu Evren, son günlerde Bakanlık koltuğunuzdan kurtulup bölge ziyaretlerine çıktığınızı görüyoruz. Anlaşılan artık Bakanlıkta yoğunluğunuzu azalttınız. Yaptığınız ziyaretlerde vatandaşlardan en fazla ne talebi alıyorsunuz? Herhalde iş isteyen çok.



Sn. Ahmet Benli, Gönyeli için her geçen gün yeniliklerle hizmete devam ediyor olmanız çok takdir topluyor. Yapımına başladığınız Kent Park projeniz Gönyeli’nin vizyonunu daha da ileriye taşıyacaktır. Kolay gelsin.





Sn. Kubilay Özkıraç, El-Sen olarak Teknecik’i kapatmanızın an meselesi olduğunu söylüyorsunuz. Sizce bu vatandaşların kabul edebileceği bir eylem olur mu? Daha farklı bir eylem yapmanızda fayda var.



Sn. Hasan Ecer, bir fanatik Galatasaraylı olarak uzun yıllar sonra bu kadar kötü bir başlangıç yapan Galatasaray takımında yanlış gidenin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce takımda mı yoksa teknik kadroda mı sıkıntı var?

