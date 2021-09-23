Sn. Olgun Amcaoğlu, üniversitelerimizde öğrenim gören yabancı öğrencilerin adaya gelmeye başlamasıyla birlikte başta emlak piyasası olmak üzere birçok sektör canlanmaya başlamış. İnşallah öğrenci gelişi beklentileri karşılar.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı’na bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kuraklık bölgeleriyle ilgili çalışmalarını tamamlayıp haritayı sunmasından sonra gözler Bakanlığınıza çevrildi. Acaba dönüm başına yapılacak ödeme miktarı ne olacak?





Sn. Fikri Ataoğlu, uzun bir süreden beridir İstanbul’da yaşayan eski başbakanlardan UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret edip birlikte fotoğraf paylaşmışsınız. Acaba Hüseyin beyi DP’ye mi transfer ediyorsunuz? Hade hayırlısı.





Sn. Erol Uçaner, yerel vaka sayında yükseliş olduğunu ifade ettiniz. Ancak rakamlara baktığımızda 15 gün öncesine göre neredeyse yarıya inmiş bir sayıdan bahsediyoruz. Bu çelişkinin nedeni ne?



Sn. Hasan Öztaş, ülkemizdeki cittaslow belediyeleri olarak bu Pazar tüm dünyadaki cittaslow belediyeleriyle birlikte eş zamanlı düzenleyeceğiniz ‘Cittaslow Sunday’ etkinliği oldukça renkli geçecek gibi. Kolay gelsin…





Sn. Hilmi Öztemiz, üniversite yıllarınızdan arkadaşlarınızla yıllar sonra bir araya gelerek o yılları yad etme şansını bulmuşsunuz. Acaba o yıllara geri dönebilecek olsaydınız en çok neyi yapmayı isterdiniz?

