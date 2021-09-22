Sn. Ersan Saner, Türkiye’de yaptığınız temaslar herhalde kurultay için sizi memnun etmiştir. Bu arada kurultaya doğru ilerlerken, eski başkanlarınızdan Hüseyin Özgürgün, ‘geri dönebilirim’ mesajı verdi. Sizce dönebilir mi?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, bir yandan çiftçiler doğrudan gelir desteği için çağrı yapıyor, diğer yandan hayvancı elinde kalan küçükbaş hayvanlar nedeniyle yardım bekliyor. Anlayacağınız ilerleyen günlerde başınız çok ağrıyacak gibi.





Sn. Erhan Arıklı, Teknecik için çıkılan yakıt ihalesinde sizin daha önce söylediğiniz miktarda olmasa da ona yakın bir tutarda ihale sonuçlandı. Umarız o miktarda gelecek yakıt kalitesi kötü değildir.



Sn. Fikri Ataoğlu, partinize son günlerde katılımlar arttığı yönünde haberler okuyoruz. Anlaşılan erken bir seçim için partililerinizi bir araya toplamaya başladınız. Ancak herşey göründüğü gibi değildir bunu unutmayın.





Sn. Hüseyin Ekmekçi, BRT Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı ile sosyal medya üzerinizden birbirinize yönelik sert atışmanız dikkat çekici. Anlaşılan o ki Özer bey hükümete eleştirel programlar yapılmasını istemiyor.





Sn. Ceran Tunalı, takımınız Çetinkaya’nın 1. Lig’de ilk haftayı mağlubiyetle kapatması taraftarlarınızı oldukça üzmüş. Umarız bundan sonraki haftalarda bir efsaneye yakışır sonuçlar alır ve yeniden süper Lig’e dönebilirsiniz. Allah kolaylık versin…



