Sn. Ünal Üstel, testlerle ilgili ücret alınmaması konusunda duyarlılığınızı göstermek için dün Güzelyurt’a Cengiz Topel Hastanesi’ne giderek açıklama yapmanız çok yerinde olmuş. Bu arada aşılama konusunda öğrenciler için Biontech aşılarının gelmesi güzel bir gelişme.





Sn. Dursun Oğuz, Maliye’nin kasasının tam-takır boş olması nedeniyle ödeme bekleyen birçok kurum kuruluşun ödemesin yapılamadığını duyduk. Anlaşılan ilerleyen günler oldukça sıkıntılı geçecek.





Sn. Erhan Arıklı, ülkenin elektrik enerjisini sağlayan Teknecik Santrali’nin kalitesiz yakıt nedeniyle oldukça büyük zararlara uğradığı Makine Mühendisleri Odası tarafından iddia ediliyor. Bu konuda artık adım atmanızın zamanı geldi.





Sn. Narin Ferdi Şefik, ülkemizde devam eden koronavirüs pandemisi yargıyı da önemli derecede etkilemiş gibi görünüyor. Zira hem dava sayısı hem de görüşülen ve sonuçlandırılan dava sayısı düştü.





Sn. Cemal Özyiğit, kızınız Ezgi’nin yarın yapılacak olan düğünü için son güne kadar davetiye dağıtmışsınız. Eee kolay değil tabi, eski bir müdür ve siyasetçi olmanız nedeniyle tanıdık çok oluyor. Kolay gelsin. Genç çiftimize mutluluklar dileriz.





Sn. Meryem Özkurt, BRT’nin maçları yayınlamak için sezon boyunca yaklaşık 500 bin TL’lik bir bütçeye ihtiyacı olduğunu duyduk. Bu nedenle sponsor arayışına geçilmiş. Bu miktarın sadece 5’te biri şu an için bulunabilmiş. Allah kolaylık versin.



