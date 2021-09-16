Sn. Ersin Tatar, bazı vatandaşlarımız sizin sporu kullanarak çok iyi bir siyaset yaptığınızı ifade ediyor. Yani haksız da değiller. Özellikle her spor organizasyonun da bulunmanız buna bir örnek.





Sn. Olgun Amcaoğlu, okullarda daha ilk hafta dolmadan birçok pozitif vaka nedeniyle sıkıntılı bir süreç başladığı bildirildi. İnşallah ilerleyen günlerde yapılan testler iyi bir denetimle bulaş olayı yaşanmaz.





Sn. Erhan Arıklı, Teknecik Santrali’nin etrafa yaydığı kara duman başta bölge halkı olmak üzere çevrecileri de rahatsız ediyor. Bu kara dumanın kalitesiz yakıttan olduğu iddiaları doğru ise gerçekten de büyük bir suç işleniyor.





Sn. Koral Çağman, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından dün yapılan iki toplantı sonucunda nihayet asgari ücret belirlendi. İnşallah bu ücret çalışan ile işverenin arasını açmaz.



Sn. Hüseyin Eğitmen, uzun zaman sonra sizi dün Osman Paşa Caddesi’nde eşinizle yürürken gördük. Maşallah kilo almışsınız. Ancak dinçliğiniz yerinde.



Sn. Kudret Özersay, Başbakan Saner, muhalefet partilerinin elini taşın altına koymaktan kaçtığı için hükümete girdiklerini söyledi. Bu konuda haksız da sayılmaz. Zira partiniz ve diğer muhalefet partileri tam uzlaşmışken geri adım attığınızı unutmadık.

