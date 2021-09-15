Sn. Ersan Saner, parti olarak son katıldığınız seçim olan ve sizin de Genel Sekreter olarak görev aldığınız Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili gazete ve diğer basın kuruluşlarında çıkan reklamların ödemesi konusunda basın organları büyük mağduriyet yaşıyor. Neredeyse 11 ay geçmesine karşın ödeme yapılmaması çok manidar.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiler kuraklık tazminatlarının ne olacağını soruyormuş. Bu konudaki çalışmalar tamamlanmadı mı? Yoksa bazı yerlerden gelen baskılar işleri çıkmaza mı soktuğu için mi bir açıklama yapılmadı.



Sn. Resmiye Canaltay, ülke genelinde devam eden alt yapı ve yol çalışmaları ne durumda? Bitirilmesi için çaba harcanan özellikle İskele – Karpaz anayolunun kış aylarına kalmadan bitmesi mümkün değil herhalde.



Sn. Raif İlker Buran, sonbaharın ilk etkili yağmurları bugünlerde düşecek gibi görülüyor. İlerleyen günlerde hava erken mi soğuyacak yoksa yeniden sıcak hava etkili mi olacak?



Sn. Ali Karavezirler, geçmişe göre belediye gelirlerinizin çok fazla gerilemesine karşın, gerek vatandaşlara hizmette gerekse personele ödeme konusunda Değirmenlik Belediyesi olarak sıkıntı yaşamamışsınız. Bu da iyi idarenin getirdikleri olsa gerek.



Sn. Bayar Piskobulu, Doğan Türk Birliği olarak oturmuş bir kadronuz olması nedeniyle bu yıl takımınızdan beklentiler yüksek. Ancak sezon başı görüntünüz iyi sinyaller vermiyor. Umarız erken toparlarsınız.

