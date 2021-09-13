Sn. Ersin Tatar, hızınıza yetişmek mümkün değil. Maşallah Eylül ayıyla birlikte sarayda hiç mesai harcamadınız. Hep Türkiye’de ve ülkede törenlerde bulundunuz. Şimdi herhalde sıra New York’ta, inşallah Kıbrıs Türkü’nün tanınma talebini duyurursunuz...



Sn.Olgun Amcaoğlu, yeni eğitim yılı bugün itibariyle başlamış oluyor. Umarız kesintisiz ve yüz yüze devam edebilecek bir eğitim yılı olur. Ancak bu konuda devlet üzerine düşeni yapmazsa bu biraz zor olacak gibi görülüyor. Allah kolaylık versin…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı olarak tarımın ülkede sürdürülebilir olabilmesi için girdi maliyetlerini aşağıya çekmeniz şart oldu. Zira bu maliyetlerle çiftçinin üretime devam etmesi zor…



Sn. Fikri Ataoğlu, partinizi yeniden toparlamak için çalışmalarınızı hızlandırdınız. Ancak bir erken seçimde DP’nin barajı geçme olasılığının giderek düştüğü iddia ediliyor. Kolay gelsin…



Sn. Erkan Okandan, dün gece güzel bir düğün ile oğlunuzu evlendirmişsiniz. Mutluluklar dileriz. En kısa zamanda torununuzu da kucağınıza almanız dileğiyle…



Sn. Sadık Özbilgehan, futbolda uzun bir aradan sonra yapılan ilk resmi karşılaşmada hakemlerin performansları yeterli bulunmamış. Anlaşılan arada hakemlerimiz göbekleri fazla büyüttü. İlerleyen günler için Allah kolaylık versin diyelim…



