banner583
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
82 0
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
10 0
 
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
33 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
12 0
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
119 0
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
175 0
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
21 0
banner661

Mesajınız Var

banner476

banner666
Mesajınız Var
Sn. Ersin Tatar, hızınıza yetişmek mümkün değil. Maşallah Eylül ayıyla birlikte sarayda hiç mesai harcamadınız. Hep Türkiye’de ve ülkede törenlerde bulundunuz. Şimdi herhalde sıra New York’ta, inşallah Kıbrıs Türkü’nün tanınma talebini duyurursunuz...
 
Sn.Olgun Amcaoğlu, yeni eğitim yılı bugün itibariyle başlamış oluyor. Umarız kesintisiz ve yüz yüze devam edebilecek bir eğitim yılı olur. Ancak bu konuda devlet üzerine düşeni yapmazsa bu biraz zor olacak gibi görülüyor. Allah kolaylık versin…
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı olarak tarımın ülkede sürdürülebilir olabilmesi için girdi maliyetlerini aşağıya çekmeniz şart oldu. Zira bu maliyetlerle çiftçinin üretime devam etmesi zor…
 
Sn. Fikri Ataoğlu, partinizi yeniden toparlamak için çalışmalarınızı hızlandırdınız. Ancak bir erken seçimde DP’nin barajı geçme olasılığının giderek düştüğü iddia ediliyor. Kolay gelsin…
 
Sn. Erkan Okandan, dün gece güzel bir düğün ile oğlunuzu evlendirmişsiniz. Mutluluklar dileriz. En kısa zamanda torununuzu da kucağınıza almanız dileğiyle…
 
Sn. Sadık Özbilgehan, futbolda uzun bir aradan sonra yapılan ilk resmi karşılaşmada hakemlerin performansları yeterli bulunmamış. Anlaşılan arada hakemlerimiz göbekleri fazla büyüttü. İlerleyen günler için Allah kolaylık versin diyelim…
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.