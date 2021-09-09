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Mesajınız Var
Sn. Ersin Tatar, Rum Eğitim Bakanlığı’nın İngilizce bir kitaptan Atatürk ile ilgili sayfanın derhal çıkarılması yönündeki genelgesi tam bir Türkiye karşıtlığı olarak yorumlanıyor. Bu olay aradaki gerginliği daha da tırmanmaz inşallah.
 
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, Eğitim Bakanlığınız döneminde yapılan bağışlar oldukça dikkat çekici. Gerek vatandaşlardan gerekse kurumlardan yapılan bu bağışlarla eğitim alanında önemli eksiklikler gideriliyor herhalde.
 
 
Sn. Koral Çağman, sesiniz soluğunuz hiç çıkmıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu acaba ne zaman toplanacak? Yoksa artık top sizden çıkıp Bakanlar Kurulu’na mı gitti?
 
Sn. Dursun Oğuz, öğrenci taşımacılığı yapan otobüs birliklerinin yaptığı açıklamada kendilerinin 3 yıldır görmezden gelindiğini söyleyerek öğrenci taşımacılığına başlamama kararı aldıklarını açıklarken, Bakanlığınız taşımacılara % 45 artış önerisi sunduğunuzu açıkladınız. Umarız bir uzlaşı ile öğrenciler mağdur olmaz.
 
Sn. İsmail Arter, Mağusa Belediyesi’nde ekonomik tablo giderek kötüleşirken, belediyenin çıkış yolu olarak bisikletlere yönelmesi düşündürücü. Bizce emlak paralarını toplayabilmek için bir formül düşünmekte fayda var.
 
Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü’nün yeni sezona kupayla başlaması için elinizden geleni yapıyormuşsunuz. Oturmuş kadronuzla yeni sezonun yine favorisi olduğunuzu söyleyebiliriz.
 
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