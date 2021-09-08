

Sn. Ersan Saner, sizin dışınızda herkesin kurultay çalışması yaptığını söylediniz. Ancak siz de kurultaya yönelik oldukça ciddi çalışmalar içinde olduğunuz biliniyor. Bu arada artık bu asgari ücret meselesini çözseniz iyi olacak.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Eylül ayının ilk haftası geride kalırken çiftçiler kuraklık tazminatlarının ne olacağını soruyor. Bu arada çiftçilerin kullandığı taban gübresi fiyatlarındaki yükseliş dikkatlerden kaçmıyor. Bu maliyetlerle üretim oldukça zorlaşacak gibi.



Sn. Fikri Ataoğlu, partinizin eski başkanı ve merhum kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’ın çıkışı sonrasında hükümetinizin harekete geçmesi oldukça manidar. İş yapmak için illaki birileri mi dürtmesi gerek?



Sn. Faiz Sucuoğlu, anlaşılan kurultay çalışmaları kapsamında sahada oldukça iyi gidiyorsunuz. Zira parti başkanınız kendisinin kurultay çalışması bile yapmadığını söyledi.



Sn. Resmiye Canaltay, tamamlanamayan Girne-Güzelyurt çift şerit yol can almaya devam ediyor. Bu bölge için çalışmalar ne zaman başlayacak? Bu arada Karpaz ve orta Mesarya bölgelerinde yapılan yol yenileme çalışmaları hızlı ilerlemiyormuş.



Sn. Cemal Özyiğit, dediğiniz gibi okullar açılacak ama kısa süre sonra kapanacaksa, bu ülke gençliği için büyük bir yıkım ve kayıp olur. İnşallah dediğiniz gerçekleşmez.





