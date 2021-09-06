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Sn. Ersin Tatar, Kastamano’ya yaptığınız ziyaret sırasında gördüğünüz felaket görüntüleri karşısında söyleyecek söz bulamadınız herhalde. İnşallah ülkemizde de bazı şeylerden ders çıkarılır ve böyle felaketler yaşanmaz…
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, temelleri sizin Bakanlığınız döneminde atılan ve Olgun Amcaoğlu’nun bakanlığı döneminde tamamlanarak açılışı yapılan İskele Evkaf Türk Maarif Koleji binası gerçektende modern bir okul. Bölge halkı bu gibi okulların çoğalmasını bekliyor…
 
Sn.  Koral Çağman, Eylül ayının ilk 6 günü de geride kalmasına rağmen halen asgari ücretin belirlenmemesi gerçektende çok utanç verici bir durum. Asgari ücretli ile adeta dalga geçiliyormuş gibi bir durum…
 
Sn. Hüseyin Amcaoğlu, gerçektende sevilen bir kişilik olduğunuzu bir kez daha gördük. Geçtiğimiz akşam katıldığınız bir düğünde birçok arkadaşınızla merhabalaşmanız bunun en önemli göstergesi olsa gerek…
 
Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, son günlerde moralinizi bozan gelişmeler yaşansa da siz aşı merkezinde çalışmalarınıza devam edin. Zira ülkede sizin gibi gönüllülere daha fazla ihtiyaç var…
 
Sn. Mehmet Evram, takımınız Yonpaş Dumlupınar’ın sezona kupayla başlayacak olması oldukça önemli bir gelişme. İnşallah süper ligde oynayacağınız maçlarda da bunu devam ettirip kalıcı olmayı başaracaksınız…
 
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