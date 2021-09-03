Sn. Ersin Tatar başta siz olmak üzere bakanlarımız ve doktorlar aşı konusuna vurgu yaparak herkesi aşı olmaya davet ediyorsunuz. Ancak bugüne kadar yapılan aşı sayısına bakıldığında belki de bilinen ülke nüfusunun büyük çoğunluğu aşılanmıştır. Ancak ülkede nüfusun tam olarak bilinmemesi aşı konusunda sıkıntılar yaratmaya devam edecek gibi.





Sn. Kutlu Evren, İçişler Bakanlığı olarak belediyelerin bütçeleri ve harcamaları konusunda denetimleri yaptırıyorsunuz herhalde. Bu arada Gazimağusa Belediyesi çalışanların isyan bayrağını çekerek eyleme gitmesi demek artık bıçağın kemiğe dayandığı anlamını taşıyor.





Sn. Olgun Amcaoğlu, DAÜ’de 20 yıldır kimsenin yapamadığı tüzük değişikliğini yapmayı başararak bir eğitim bakanı olmanız, sizin ne kadar cesaretli ve çalışkan bir kişi olduğunuzu ortaya koymuştur.



Sn. Ayşegül Baybars, hükümete Maraş Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçirme çağrısı yaptınız. Ancak hükümetin şu anda ayda 15 milyon TL para bulamadığı için PCR ve antijen testlerini ücretli yapmayı denediğini unutmayın.



Sn. Raif İlker Buran, Sonbahar aylarının başladığı bugünlerde acaba ülkemizde hasret kaldığımız yağmurları görebilecek miyiz? Yoksa biraz daha sabır mı diyorsunuz.





Sn. Metin Menteş, Gençler Birliği Spor Kulübü başkanlığınız hayırlısı olsun. Umarız İskele’nin özlediği başarılı bir takım oluşturarak Süper Lig hedefine en kısa zamanda ulaşırsınız.



