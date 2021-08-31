Sn. Ersan Saner, tüzük değişikliği ile ilgili parti meclisi toplantınız oldukça gergin bir şekilde tamamlanmış. Anlaşılan kurultaya kadar oldukça zor günler sizi bekliyor.





Sn. Fikri Ataoğlu, yarın itibariyle ülkeye gelecek turistler ve Kıbrıslı Türkler ‘Güvende Kal’ uygulamasına tabi tutulacak değil mi? Bu arada otellerimizin yaz ayları doluluk oranları ne durumda?





Sn. Resmiye Canaltay, yollarımız her geçen gün biraz daha kötüleşmekte. Özellikle anayollarda yaşanan çökmeler nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Yaz aylarının sonuna geldiğimiz bugünlerde bir iyileştirme çalışması yapılması şart.





Sn. Zorlu Töre, UBP Parti Meclisi’nde dün onaylanan tüzük değişikliği konusunda yaptığınız açıklamanızda demokrasi ayıbı yaşandığını söylediniz. Ama bu sizin partinizde ne ilk ne de son.



Sn. Ercan İbrahimoğlu, takımınız Fenerbahçe’nin hem ligde hem Avrupa’da aldığı sonuçlar sizi umutlandırıyormuş. Özellikle yenilgisiz devam etmeniz şampiyonluk hasretinin biteceği umutlarınızı artırmış. Ama şimdiden havaya girmemenizde fayda var. Zira lig çok uzun.





Sn. Sefa Karahasan, günlük olarak yazdığınız yazılar yoğun ilgi görüyormuş. Sosyal medya adreslerinizde ortalama 30 bin görüntüleme aldığınızı duyduk. Bir de Türkiye ve KKTC dahil 2 binin üzerinde kişiye Whatsapp’tan yazılarınız gidiyormuş. Kolay gelsin diyelim.



