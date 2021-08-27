banner583
Karara tepki yağdı
Karara tepki yağdı
43 0
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
12 0
 
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
1B 0
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
86 0
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
37 0
Bunlara kim dur diyecek?
Bunlara kim dur diyecek?
154 0
“Bundan sonra daha kötü olacak”
“Bundan sonra daha kötü olacak”
22 0
banner661

Mesajınız Var

banner476

banner666
Mesajınız Var
Sn. Ersan Saner, pazartesi yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasına yaptığınız açıklamada aşısızların PCR ve antijen testlerinin ücretli olacağını söylemiştiniz. Ancak yayınlanan Resmi Gazete’de aşılı aşısız herkesin PCR ve antijen testi ödemelerini kendisinin karşılayacağı yazıldı. ‘Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu’ demenin yeri.
 
Sn. Koral Çağman, asgari ücret için yapılan toplantılarda artık bir karara varılması gerekiyor. Her geçen gün alım gücünün düştüğü ülkemizde asgari ücretin önemli oranda artması şart oldu.
 
Sn. Ünal Üstel, ülkede artan pozitif vaka sayılarındaki artış ve artan ölümler Covid-19’la mücadelenin istenildiği gibi yönetilemediğini gösteriyor. Önümüzdeki süreçte aşılanmanın bile pek önemi kalmayacağı görülüyor. Allah kolaylık versin.
 
Sn. Resmiye Canaltay, babanız Derviş Eroğlu’nun geçirmiş olduğu rahatsızlık sonrasında yatırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nde kısa sürede toparlamış olması sevindirici. Umarız tez zamanda ayağa kalkar.
 
Sn. Hasan Taçoy, UBP olarak parti tüzüğünün değiştirilerek 6 bölgeli seçime gidilmesinin yanlışlığına dikkat çektiniz. Ancak bu pandemi koşullarında belki de olması gereken bu.
 
Sn. Ersan Karataş, takımınız Göçmenköy’ün yeni teknik direktörü olarak genç teknik direktör Özgü Bayraktar’ın takımınızı iyi noktalara taşıyacağına eminiz. Hayırlısı olsun.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.