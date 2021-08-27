Sn. Ersan Saner, pazartesi yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasına yaptığınız açıklamada aşısızların PCR ve antijen testlerinin ücretli olacağını söylemiştiniz. Ancak yayınlanan Resmi Gazete’de aşılı aşısız herkesin PCR ve antijen testi ödemelerini kendisinin karşılayacağı yazıldı. ‘Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu’ demenin yeri.



Sn. Koral Çağman, asgari ücret için yapılan toplantılarda artık bir karara varılması gerekiyor. Her geçen gün alım gücünün düştüğü ülkemizde asgari ücretin önemli oranda artması şart oldu.



Sn. Ünal Üstel, ülkede artan pozitif vaka sayılarındaki artış ve artan ölümler Covid-19’la mücadelenin istenildiği gibi yönetilemediğini gösteriyor. Önümüzdeki süreçte aşılanmanın bile pek önemi kalmayacağı görülüyor. Allah kolaylık versin.



Sn. Resmiye Canaltay, babanız Derviş Eroğlu’nun geçirmiş olduğu rahatsızlık sonrasında yatırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nde kısa sürede toparlamış olması sevindirici. Umarız tez zamanda ayağa kalkar.



Sn. Hasan Taçoy, UBP olarak parti tüzüğünün değiştirilerek 6 bölgeli seçime gidilmesinin yanlışlığına dikkat çektiniz. Ancak bu pandemi koşullarında belki de olması gereken bu.



Sn. Ersan Karataş, takımınız Göçmenköy’ün yeni teknik direktörü olarak genç teknik direktör Özgü Bayraktar’ın takımınızı iyi noktalara taşıyacağına eminiz. Hayırlısı olsun.

