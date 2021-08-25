Sn. Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile ilgili Güney Kıbrıs’ın Kıbrıslı Türk siyasileri kapsayan kararı umarız uluslararası toplumun da tepkisine neden olur.



Sn. Ersan Saner, parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler konusu bizce iyi düşünülüp taşınılıp ona göre bir Tüzük Kurultayı yapılmalıdır. Aksi takdirde büyük bir hüsranla karşılaşabilirsiniz.



Sn. Dursun Oğuz, bütçe açığının her geçen gün biraz daha büyümesi dikkat çekiyor. 2021 bütçesi hazırlanırken, ortaya konan bütçe açığı hedefinin umarız çok fazla üzerine çıkılmaz. Siz de biliyorsunuz ki bir devletin bütçe açığı o devletin geleceğini ipotek altına alınması demektir.



Sn. Erhan Arıklı, tüp gaz fiyatlarının artacağı söylentisi nedeniyle özellikle tüp gaz bayileri stok yapmaya devam ediyormuş. Bu stokçuluğun önüne geçmek için bir adım atmanız şart.



Sn. Turan Büyükyılmaz, Teknecik Santrali’nin çevreye yaptığı zararlar ve yarattığı hava kirliliği vatandaşların tepkisine neden oluyor. Hatta Esentepe bölgesi bu konuda örgütlenmeye başlamış bile. Allah kolaylık versin.



Sn. Hasan Sefaoğlu (Galatasaraylı Hasan), takımınız Galatasaray’ın gerek ligde gerekse Avrupa’da göstermiş olduğu performans sizi memnun etti mi? Yoksa siz de “Artık Fatih Terim gitmeli” diyenlerden misiniz?

