Sn. Ersin Tatar, son günlerde yabancı bürokrat ve askeri personelin ülkemizde gerçekleştirmiş oldukları ziyaretlere Güney Kıbrıs yönetiminin göstermiş olduğu tepki gerçek yüzlerini ortaya koyuyor. Umarız bu durum lehimize gelişmelere neden olur.



Sn. Ünal Üstel, son günlerde artan koronavirüs ölümleri vatandaşlarda endişeye neden oluyor. Ancak ölen kişilerin evde izolasyonda oldukları sırada ölümleri bir takım ihmalleri de gün yüzüne çıkarıyor. Bu konuda bir denetim mekanizması şart gibi.



Sn. Erhan Arıklı, tüp gaza yaklaşık yüzde 30 civarında zam yapılması talebinizi Bakanlar Kurulu’na ilettiğinizi ve gerekçelerini de kamuoyuyla paylaştınız. Ancak bu talebiniz vatandaşların tepkisine neden olacaktır.





Sn. İbrahim Özsoy, büyük geçmiş olsun. Önceki akşam PCR testlerinizin pozitif sonuçlanması neticesinde tedavi amaçlı ÖZOK yurduna gönderilmişsiniz. Umarız herşey yolunda gider ve tez zamanda atlatırsınız.





Sn. Sefa Karahasan, köşe yazılarınız büyük ilgi görüyor deniyor. Hafta içinde yazdığınız yazılar KKTC’de ve Türkiye’de 3 binin üzerinde kişiye özel olarak gidiyormuş. Güncel konulara değinmeniz dikkat çekiyor.





Sn. Sanlı Çoban, takımınız Beşiktaş’ın ligin ikinci haftasında oynadığı futbol ve aldığı beraberlik taraftarları pek memnun etmemişe benziyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

