Sn. Ersan Saner, UBP olarak yeni bir parti tüzüğü hazırlayarak MYK’nın onayıyla uygulamaya koyuyorsunuz. Acaba bu parti tüzüğü konusunda Yüksek Mahkeme’den de görüş aldınız mı? Zira bazı başlıklar oldukça önemli şeylerdir.



Sn. Erhan Arıklı, parti olarak hükümetten ayrılma konusunu artık gündeminize almışsınız diye duyduk. Meclis açılmadan herhalde bu konuyu netleştireceksiniz? Anlaşılan ok yaydan çıktı…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, yavaş yavaş Ağustos ayı sonuna doğru ilerlediğimiz bugünlerde çiftçiler gelecek ekim yılı için hazırlıklara başlama hazırlığı yapıyor. Ancak kuraklık nedeniyle çiftçilere ödenecek tazminatlar konusunda bir gelişme olmaması onları kara kara düşündürmekte…



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin geçtiğimiz Perşembe günü oynadığı UEFA Acrupa Ligi ön eleme karşılaşmasını statta izleme şansınız olmuş. Acaba bu yıl yeni teknik direktörünüzle başarı gelir mi dersiniz?



Sn. Ahmet Soyalan, Polis teşkilatının emektarlarından birini dün kaybetmenin acısını paylaşıyoruz. Başta siz mesai arkadaşları ve ailesi olmak üzere başınız sağolsun diyoruz…



Sn. Cemil Sarıçizmeli, arkadaşınız Hasan Öztaş’ın sizinle muhabbetinizi bilmeyen yok. Ancak son olarak sosyal medyadan paylaşılan makam olayı bölgenizde hiç hoş karşılanmamış. Umarız bu size ilerleyen günlerde oy kaybettirmez…

