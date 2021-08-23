banner583
18 0
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
18 0
 
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
34 0
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
27 0
Tüp gaza zam yolda
Tüp gaza zam yolda
28 0
Koronavirüs ilacı geliyor
Koronavirüs ilacı geliyor
1.5B 0
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
13 0
banner661

Mesajınız Var

banner476

banner666
Mesajınız Var
Sn. Ersan Saner, UBP olarak yeni bir parti tüzüğü hazırlayarak MYK’nın onayıyla uygulamaya koyuyorsunuz. Acaba bu parti tüzüğü konusunda Yüksek Mahkeme’den de görüş aldınız mı? Zira bazı başlıklar oldukça önemli şeylerdir.
 
Sn. Erhan Arıklı, parti olarak hükümetten ayrılma konusunu artık gündeminize almışsınız diye duyduk. Meclis açılmadan herhalde bu konuyu netleştireceksiniz? Anlaşılan ok yaydan çıktı…
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, yavaş yavaş Ağustos ayı sonuna doğru ilerlediğimiz bugünlerde çiftçiler gelecek ekim yılı için hazırlıklara başlama hazırlığı yapıyor. Ancak kuraklık nedeniyle çiftçilere ödenecek tazminatlar konusunda bir gelişme olmaması onları kara kara düşündürmekte…
 
Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin geçtiğimiz Perşembe günü oynadığı UEFA Acrupa Ligi ön eleme karşılaşmasını statta izleme şansınız olmuş. Acaba bu yıl yeni teknik direktörünüzle başarı gelir mi dersiniz?
 
Sn. Ahmet Soyalan, Polis teşkilatının emektarlarından birini dün kaybetmenin acısını paylaşıyoruz. Başta siz mesai arkadaşları ve ailesi olmak üzere başınız sağolsun diyoruz…
 
Sn. Cemil Sarıçizmeli, arkadaşınız Hasan Öztaş’ın sizinle muhabbetinizi bilmeyen yok. Ancak son olarak sosyal medyadan paylaşılan makam olayı bölgenizde hiç hoş karşılanmamış. Umarız bu size ilerleyen günlerde oy kaybettirmez…
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.