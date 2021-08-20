

Sn. Ersin Tatar, Maraş açılımı sonrasında geçtiğimiz gün yaptığınız açıklamada ‘Güzelyurt’un Kıbrıslı Türklerin olduğunu söylemeniz Güney’dekilerin oldukça zoruna gitmiş.



Sn. Ersan Saner, Türkiye’de yaptığınız temaslarda özellikle yangın felaketinden etkilenen bölgelerde de incelemelerde bulundunuz. Bu bölgelerin yeniden yeşillenmesi için ne kadar zamana ihtiyaç var dersiniz?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün bir biçerdöver üzerinde silajlık mısır hasatı yapan çiftçimizle birlikte görüldünüz. Anlaşılan emekliliğinizde bir biçerdöver almayı planlıyorsunuz. Şaka bir yana çiftçiyi desteklemekte fayda var.



Sn. Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ta otellerin doluluk oranı neredeyse yüzde 70’lere gelmiş. Acaba KKTC’de otellerdeki doluluk oranı ne durumda? Ama bizce bu yıl değil gelecek yıl planlaması yapılmalı.



Sn. Celal Keleş, yetiştirdiğiniz başarılı atletlerden Yiğitcan Hekimoğlu sonrası yine başarılı bir atleti daha atletizm dünyasına sundunuz. Genç atlet Taygun Özcihan’ın da olimpiyatlarda koşabilecek kapasitesi olduğunu görüyoruz. Ama bunda sizin de emeğiniz yadsınamaz.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi olarak uzun yıllar gerçekleştirdiğiniz Üzüm Festivali’ni yapamamanın burukluğunu herhalde yaşıyorsunuzdur. İnşallah gelecek yıl Covid-19 belası biter ve kaldınız yerden devam edersiniz.



