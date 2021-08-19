Sn. Koral Çağman, dün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında işçi ve işveren rakamda anlaşmasına karşın devlet kanadı bu rakama onay vermeyerek bir ilki gerçekleştirdi. Bunun sebebi nedir?





Sn. Resmiye Canaltay, Güney Mesarya belediyeleriyle yaptığınız toplantıda yaptığınız tespitlere göre bu bölgenin alt yapı olarak en büyük sıkıntısı nedir? Herhalde su sıkıntısı ve karayolları ilk sırada yer alıyor.





Sn. Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz gün açıkladığınız yüz yüze eğitimde uygulanacak bulaş protokolünü tam olarak uygulayabilecek okulumuz olacak mı sizce? Bu arada yeni okulların hızla bitme aşamasına doğru ilerlemesi gelecek yıllarda yeni öğretmen kadrolarına ihtiyaç duyulacağı anlamı taşıyor. Kolay gelsin.



Sn. Erhan Arıklı, Vakıflar İdaresi’ne bağlı kiralık konut ve iş yerlerinin çok cüzi miktara kiralanarak başkalarına fahiş fiyata kiraya verilmesi konusunu herkes biliyor. Bunun önüne geçmek için ne yapılıyor önemli olan o.



Sn. Mehmet Evram, Yonpaş Dumlupınar’ın yaptığı hazırlık maçlarında bu yıl süper ligde kalıcı olabileceği yönünde iyi sinyaller verdiği söyleniyor. Umarız bu sezon sonuna kadar devam eder. Bol şanslar.



Sn. Tuğberk Emirzade, sizin de söylediğiniz gibi Girne’de yaşanan doğa tahribatında en büyük sorumluluk Çevre Koruma Dairesi’ne bağlı ÇED Raporu Bölümüne ait. Zira bu bölümün verdiği onay ile oraya inşaata başlanıldı.





