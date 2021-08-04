Sn. Ünal Üstel, ülkede koronavirüs vakalarının büyük çoğunluğu aşısız kişiler olduğu görülüyor. Bu nedenle aşıyı teşvik etmek için çalışmalar yapmakta fayda var. Son alınan aşısız kişilerin PCR testlerini ücretli yapmaları kararınız bizce yerinde.





Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı olarak temmuz ayında yaklaşık 730 milyon TL’lik bir ödeme yaptığınızı duyurdunuz. Acaba bu ödemelerin ne kadarı borçlanıldı? Yoksa artık Maliye gelirlerinde artış mı var?





Sn. Resmiye Canaltay, ülkedeki anayol ve köy yollarının yeniden elden geçirilmesi ile ilgili başlatılan çalışmalar ne durumda? Lefkoşa Çevre Yolu’nun tamamlanması sonrasında sırada hangi yol var? Herhalde Karpaz – İskele anayolu bu yıl sonuna kadar biter.





Sn. Faiz Sucuoğlu, yaklaşan parti kurultayınız öncesi başkanlığa aday olan Hasan Taçoy ile Lefkoşa İlçesi toplantısında beraber fotoğraf çektirmeniz dikkatlerden kaçmadı. Anlaşılan güçlerinizi birleştireceksiniz.





Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi bünyesindeki sahil restoranında çalışanlarda görülen koronavirüs vakaları umarız çok fazla bulaşa neden olmaz. Bu arada bölgenizde turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürmüş. Devamını dileriz.



Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi sınırları içinde bulunan sağlık ocağı girişimleri sonucunda Geçitkale’de antijen testlerin yapılmaya