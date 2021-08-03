Sn. Ersin Tatar, Türkiye’de yaklaşık 1 haftadır devam eden orman yangınları gerçekten de hepimizi derinden üzmüştür. Acaba ülke olarak Türkiye’ye nasıl bir destek sağlamalıyız? Bu konuda sizin bir öneriniz veya çağrınız var mı?



Sn. Ersan Saner, parti kurultayınız için çalışmalarınız devam ediyor. Ancak rakiplerinizde hiç boş durmuyormuş. Bu arada dünkü Bakanlar Kurulu’nda hayatı ucuzlatma adına bir çalışma yapıldı mı acaba?



Sn. Erhan Arıklı, Teknecik Santrali’nde önümüzdeki günlerde yeniden bir yakıt sıkıntısı yaşanacağı konusunda söylemler dolaşıyor. Ancak bizce bu pek inandırıcı değil. Zira son 6 ay içinde neredeyse 6 defa ayni gerekçe ile ihalesiz alımlar olduğunu öğrendik.



Sn. Koral Çağman, geçtiğimiz hafta Bakanlık olarak aldığınız saat 12.00 – 16.00 saatleri arasında açık alanda çalışma yasağı çok yerinde bir karar. Ancak daha sona bu kararı 30 Eylül’e kadar uzatmanızı pek anlayamadık. Bunun sebebi nedir?



Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak aşırı sıcak hava dalgası uyarısında bulundunuz. Bu uyarınız acaba Ağustos ayı için ne kadar süre geçerli olacak? Umarız çok uzun süreli değildir.





Sn. Osman Cook, Avcılık Federasyonu olarak dün itibariyle üyelerinize bilgilendirme yaparak yeni av ruhsatlarını çıkarabileceklerini açıkladınız. Ancak bazı avcılar bu kadar yüksek miktarda bir harç ödemek istemiyormuş bizden iletmesi.



