Sn. Nazım Çavuşoğlu, son günlerde gerek Güney Kıbrıs’ta gerekse Türkiye’de arka arkaya meydana gelen orman yangınları herhalde sizleri de tedirgin ediyor.





Sn. Kutlu Evren, daha önce de bu sayfadan size bir öneri yaparak Kırsal Kesim Arsası sahiplerinin ödemeleri konusunda indirim yaparak hak sahiplerini ödemeye teşvik etmenizi tavsiye etmiştik. Acaba bir gelişme var mı?





Sn. Ünal Üstel, Güney’de vaka sayısında düşüş başlarken ülkemizde halen artış yaşanması, bazı yerlerde denetim olmadığını gösteriyor. Bu konuda yerel yönetimleri daha aktif hale getirmekte fayda var.



Sn. Olgun Amcaoğlu, yapımı tamamlanan İskele’deki İskele Evkaf Maarif Koleji’nin açılışı olacak mı? Bu konuda beklenti 20 Temmuz’da olması yönündeydi ama anlaşılan yeni eğitim yılı başına kaldı.





Sn. Cemil Karzaoğlu, ormanlık alanlara giriş ve ateş yakmanın önümüzdeki çarşambaya kadar yasaklanmış olması oldukça yerinde bir karar. Zira Akdeniz bölgesindeki sert ve kuru rüzgarla yangınlara adeta davetiye çıkarıyor. Dikkatli olmakta fayda var.



Sn. Mehmet Avcı, ülkemizde kanayan yara olan trafikte can kayıpları konusunda yetkililerin adım atmaması konusundaki sitemlerinize hak vermemek elde değil. Son 17 ayda trafiğe 17 kurban vermek önemli bir rakam.

