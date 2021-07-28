Sn. Dursun Oğuz, bu ay maaşlar Hayat Pahalılığı ödeneği ile birlikte % 8,5 zamlı ödenecek diye açıklandı. Herhalde Maliye’nin kasasında bu ödeme için para hazırdır. Zira borçlanma gibi bir söyleminiz olmadı.



Sn. Koral Çağman, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek için toplanacak olan Asgari Ücreti Tespit Komisyonu’na bir rakam teklifi sunacak mısınız? Yoksa tarafsız mı kalmayı tercih edeceksiniz?



Sn. Resmiye Canaltay, eşinizin testinin pozitif çıkması sonrasında siz de temaslısı olarak evde izole olmuşsunuz. Umarız eşinizin çok fazla temaslısı yoktur. Örneğin babanız gibi yaşlı kişilerle.



Sn. Erhan Arıklı, partinizin bölünmesi sonrasında kulislerde DP ile birleşmeniz konusunun gündemde olduğu ifade ediliyor. Acaba bu konuda bir girişim var mı?



Sn. Sibel Siber, devlet hastanesindeki hemşireler için yazdığınız şarkı sözlerinin Mustafa Tozakı tarafından seslendirilerek klip yapılması oldukça beğenildi. Bu yöndeki üretiminizin devamını dileriz.



Sn. Halil Kasım, eşinizin testinin pozitif olması sonucunda siz de izole olmuşsunuz. Geçmiş olsun, inşallah siz yakalanmazsınız. Bu arada bölgede testlerin yapılmaya başlanmış olması çok yerinde bir karar.

