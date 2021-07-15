Sn. Dursun Oğuz, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de kamu işçilerine bayramlık ödemesini yapamayacağınızı açıklamanız çok yerinde bir davranış. En azından çalışanlar bayram öncesi bir beklenti içinde olmazlar.





Sn. Olgun Amcaoğlu, bakanlığınız uhdesinde yapılan ve Gençlik Dairesi tarafından organize edilen Gençlik Kamplarının artan vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini öğrendik. Çok yerinde bir karar.





Sn. Ünal Üstel, şoförünüzün testinin pozitif çıkmasına karşın sizin ilk testinizin negatif olması önemli. Ancak ilerleyen günlerde inşallah pozitife dönüşmez. Bu arada Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Uçaner’in aşılı olmasına karşın testinin pozitif çıkması aşının etkisini kaybetmeye başladığını gösteriyor.





Sn. Hasan Taçoy, UBP kurultayı için aday olacağını açıklayan Hüseyin Özgürgün’e ‘Kumanda uzaktan çalışmaz’ diyerek bir gönderme yaparak herhalde işlerin ne kadar zor olduğu mesajını verdiniz.





Sn. Erol Uçaner, geçmiş olsun diyelim. Pozitif olmanıza karşın semptomsuz İnşallah atlatırsınız. Bu arada temaslılarınızın durumu ne acaba? Umarız çok fazla temaslınız yoktur.



Sn. Hüseyin Kıral, güne havuzda yüzmeyle başlamak nasıl bir duygu? Herhalde gecenin serinliğiyle oldukça güzel bir suda yüzmüşsünüzdür. Bu arada İskele bu sezon ne yapar dersiniz?



