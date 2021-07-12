Sn. Ersan Saner, hükümet ortağınız Demokrat Parti’nin Çalışma Bakanlığı’na önerdiği isim olan Afet Özcafer’i halen daha Cumhurbaşkanı Tatar’a sunmamanızın sebebi Bertan Zaroğlu’ymuş söylentileri var. Umarız bu doğru değildir.





Sn. Olgun Amcaoğlu, maşallah genç görünmenize karşın kızınızı evlendirmişsiniz. Bu kadar genç görünmenizi herhalde spor yapmaya bağlayabiliriz. Bu arada genç çiftimize ömür boyu mutluluklar dileriz.





Sn. Ünal Üstel, bugün itibariyle geçişlerde ve yurt dışından gelişlerde yeni seviye uygulamasına geçiliyor. Ancak bizce öncelikle yurt içindeki bulaşı aşağılara çekecek önlemleri almakta ve uygulamakta fayda var.





Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, partinizin kurultay tarihini 24 Ekim olarak belirlemeniz sonrasında süreç başlamış oldu. Umarız bu süreç kırıcı ve bölücü olmadan tamamlanır.



Sn. Tufan Erhürman, CTP olarak her an bir erken seçim olacakmış gibi çalışmalarınızı yaptığınız görülüyor. Ancak halen eski küskünleri partinize döndüremediğiniz konuşuluyor. Bu arada erken seçim için en erken tarih ne olmalıdır?



Sn. Ahmet Latif, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımla bölgenizde de bir test merkezi açılmasını istediniz. Bizce de bu talebiniz çok yerinde. Zira yoğunluk ne kadar azalırsa bulaş da o kadar azalır.

