Sn. Ersin Tatar, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır’a yaptığınız ziyaretlerde gördüğünüz ilgi sizi herhalde çok şaşırttı. Herhalde bundan sonraki ziyaret durağınız Karadeniz bölgesi olacak.



Sn. Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, iki günlük temaslarında verdiği mesajlarla Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olacağını iletmesi hükümetiniz için çok önemli bir destek.



Sn. Ünal Üstel, vakaların artmaya başlaması nedeniyle devlet daireleri başta olmak üzere birçok yere girişlerde PCR zorunluluğu getirilmesi çok yerinde. Ama gençlerin aşılanmasını sağlamak şart.



Sn. Önder Sennaroğlu, Meclis’te yaşanan çıkmazın çözümü ya yeni bir ortakla yola devam ya da erken erken seçim olduğunu söylediniz. Anlaşılan o ki UBP şu anki ortaklarından pek memnun değil.



Sn. Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi olarak belediyenize bağlı köylere yatırımlara devam ediyorsunuz. Yıllardır Taşkent’te özlenen halı saha yapımını sonlandırma noktasına gelmişsiniz. Hadi hayırlısı.



Sn. Afet Özcafer, dün yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atandığınızın açıklanacağını bekliyorduk. Ancak Başbakan herhalde Cumhurbaşkanıyla görüme fırsatı bulamadı. İnşallah bugüne olur.

