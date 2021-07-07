Sn. Fikri Ataoğlu, parti genel sekreteriniz Afet Özcafer’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olması için resti çekmişsiniz. ‘Ya Afet Özcafer ya erken seçim’ restiniz sonuç verir mi bilemeyiz ama sanırız hükümetin çok fazla ömrü kalmadı.



Sn. Erhan Arıklı, dün itibariyle partiniz artık tek milletvekili. Bertan Zaroğlu’nun partiden istifası Meclis’te dengeleri değiştirecek. Ama esas sizin partinizde ne olacağı önemli.



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Demokrat Parti’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir Mağusalıyı önermesi dikkat çekti. Kabineye bakacak olursak neredeyse yarısı Mağusa bölgesinden olan kabineye bir Mağusalı daha eklenmesi gücünüzü düşürecek sanki.



Sn. Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığı olarak Covid-19 denetimlerini artırma kararınız yerinde. Zira ülkede bir rehavet olduğu gözden kaçmıyor. Bunun için denetimlerin artması vakaların azalması yönünde katkı sağlayacaktır.



Sn. Cafer Gürcafer, yaz ayları için özellikle inşaat sektörü ile dışarda çalışanlar için çalışma saatlerini düzenleme düşünceniz yerinde. Ama bu konuyla ilgilenecek bir bakan bile yok.



Sn. Yiğitcan Hekimoğlu, büyük hayaliniz olan olimpiyatlara katılma hedefinize ulaşamamanız nedeniyle moraliniz bozulmuş. Ama bizce siz bugüne kadar elde ettiğiniz başarılarla genç atletlere bir idol olmuşsunuzdur. Bu nedenle moralinizi bozmadan çalışmaya devam diyoruz.

