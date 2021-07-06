Sn. Ersin Tatar, Türkiye’de yaptığınız temaslarda dile getirdiğiniz 20 Temmuz’da önemli açıklamalar yapılacağı yönündeki beyanatlarınız sonrası bu açıklamaların ne olacağı merakla bekleniyor.



Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı olarak Haziran ayında Maliye tarafından 803 milyon TL’lik ödeme yaptığınızı duyurdunuz. Acaba bu ödemelerin tamamı yerel gelirlerden mi oldu?



Sn. Fikri Ataoğlu, Türkiye’nin turizm merkezi Antalya’ya son 10 gün içerisinde 500 bin turist gitmiş. Bu durum bizim turizmimize de etki edecek mi dersiniz? Bu arada vakalarda artışın Girne kaynaklı olduğu gözden kaçmıyor.





Sn. Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı olarak bugünden itibaren randevusuz aşılamaya başladınız. Acaba bu yönteme halkın ilgisi nasıl olacak? Bu arada çift aşılı olan kişilerin dahi Covid-19 virüsüne yakalanmış. Bu da demektir ki atık aşı da fayda etmiyor.



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa için her alanda çalışmalarınız devam ediyor. Son olarak Cimnastik Federasyonu ile yapılan görüşmelerde Lefkoşa’nın cimnastik şehri olması için adım atmanız çok yerinde. Zira sağlıklı toplum için hareket şart.



Sn. Cemil Karzaoğlu, Güney Kıbrıs’ta yaşanan büyük yangın bir kez daha içimizin yanmasına neden oldu. Bu yangının ülkemiz iklimine nasıl bir etkisi olur dersiniz? Zira yanan 55 kilometrekarelik alandaki ağaç ve makiler sonrası her taraf kelleşmiş durumda.

