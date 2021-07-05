Sn. Ersan Saner, aşılamanın son hızla devam ettiğini söylüyorsunuz, ancak son günlerde vatandaşlardan aşıya ilgi düşmeye başlamış. Bu konuda ya teşvik edici ya da cezalandırıcı bazı uygulamaları devreye sokmakta fayda var…



Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz günlerde yaptığınız açıklamada ülkemizde Delta varyantını tespit edecek cihaz henüz olmadığını söylemiştiniz. Ancak dün yaptığınız açıklamada Delta varyantın ülkede görüldüğünü açıkladınız. Vatandaşlar “Bu ne perhiz bu ne turşu” diyor…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, yaz aylarının sevilen meyvelerinden olan Babutsaların yok oluşunun önüne geçmek için Tarım Bakanlığı olarak nasıl bir çalışma yapılıyor?



Sn. Hasan Taçoy, yavaştan kurultay için çalışmalar başlamışsınız. Özellikle İskele bölgesinde taraftarlarınızla bir araya gelerek durum değerlendirmeleri yapıyormuşsunuz diye duyduk. Kolay gelsin…



Sn. Tufan Erhürman, Spor Dairesi eski müdürlerinden olan partiliniz Besim Erdenay bir süreden beridir bir bakımevinde tedavi görüyormuş. Ancak gerek ailesi gerekse eski dostları pek arayıp sormuyormuş. Siz bir vefa gösterirseniz fena olmayacak…



Sn. Hasan Sertoğlu, uzun bir aradan sonra Futbol Federasyonu organizesiyle yapılan ilk etkinlik olan Yıldızlar Futbol Turnuvası oldukça ilgi çekmiş. Devamı gelir inşallah…

